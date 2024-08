Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024)Ben ritrovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cielo in prevalenza soleggiato teson transito di velature locale instabilità tra Trentino Alto Adige Appennino settentrionale in serata tempo ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al centro condizioni di tempo stabile nel nelle ore di urne con cieli sereni o poco nuvolosi in serata e nottata Non sono attesi cambiamenti sostanziali con assenza per alette di nuovo lotita al sud cieli soleggiati al mattino su tutti i settori al pomeriggio tempo conosciuto Salvo isolati piovaschi attesi tra le zone interne di Calabria e Sardegna poche variazioni altrove in serata si rinnovano condizioni di stabilità ovunque con cieli sereni temperature minime e massime stabilimento assume le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa