Maxi incidente sull' autostrada A23 una ventina di feriti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 31 agosto 2024) Un gravestradale si è verificato nella tarda mattinataA23, nel tratto tra Gemona e Carnia, in direzione Austria. Nell'unadi persone sarebbero rimaste ferite, alcune in modo grave, trasportati negli ospedali di Udine e di Tolmezzo. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro ha coinvolto numerosi veicoli. La centrale operativa regionale Sores Fvg ha dirottato sul posto tutti gli equipaggi e i velivoli disponibili. L'è chiusa al traffico in direzione nord. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia stradale, assieme al personale di Autostrade per l'Italia.