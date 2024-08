Marinaio Bayesian ho svegliato comandante con vento forte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) "Hoilquando ilera a 20 nodi. Lui ha dato ordine di svegliare tutti gli altri. Io poi ho messo via i cuscini e le piante, chiuso le vetrate del salotto a prua e alcuni boccaporti". E' il racconto agli investigatori, secondo quanto apprende l'ANSA, di Matthew Griffiths, ilche la notte della bufera era di guardia in plancia del, il veliero è colato a picco il 19 agosto nel mare di Porticello, nel Palermitano. Griffiths, difeso dagli avvocati Mario Scopesi e Corrado Bregante che assistono anche l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, era stato sentito come persona informata dei fatti. Ilnon avrebbe parlato dei portelloni, che non erano di sua competenza.