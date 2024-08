Manovra | Boccia ‘sarà finanziata da pensionati e da tagli da macelleria sociale’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago. (Adnkronos) – ?Mi auguro che Meloni e Giorgetti non mettano la museruola, che è stata molto umiliante, alla maggioranza parlamentare. Io non ho dimenticato che l?anno scorso a senatori e deputati della maggioranza non fu consentito presentare emendamenti, fu una prova generale di cosa intendono loro per ?premierato?: lo svuotamento del Parlamento?. Così il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco, al Fattoquotidiano.it.?Mi pare di capire dalle dichiarazioni di queste ore che già c?è una minaccia ai gruppi parlamentari di maggioranza: questo è se vi pare?.mostra una tabella durante l?intervista. ?Questa lista che cuba 18 miliardi riguarda le misure annuali che loro hanno approvato l?anno scorso, che avrebbero dovuto essere garantite da coperture strutturali, quindi almeno triennali, e che invece hanno coperto per un solo anno?.