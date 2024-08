Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv | programma 31 agosto orari e streaming Doppia regata per Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)sabato 31(a partire dalle ore 14.00) va in scena la terza giornata dellaCup: nelle acque di Barcellona prosegue il torneo degli sfidanti, ovvero la competizione che designerà l’equipaggio che avrà il diritto di affrontare Team New Zealand nel Match Race che metterà il palio la America’s Cup. Si apre un weekend decisamente appassionante e avvincente nelle acque di Barcellona, con quattro nuove sfide assolutamente da non perdere. LA DIRETTA LIVE DELLACUP DALLE 14.