LIVE – Sampdoria-Bari Serie B 2024 25 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Latestuale di, match valido per la quarta giornata del campionato italiano di/2025. Inizio di stagione disastroso per entrambe le formazioni, ancora ferme a 1 punto in tre partite. Pirlo ha pagato con l’esonero: fatale la sconfitta per 3-2 in rimonta subita all’Arechi di Salerno, e al suo posto sulla panchina blucerchiata è arrivato Andrea Sottil, che dunque farà il suo esordio contro i pugliesi. I Galletti hanno trovato il primo punto grazie al gol di Kevin Lasagna nel recupero, che ha permesso di rimontare sull’1-1 il Sassuolo al San Nicola. Potrebbe prevalere un po’ di paura da entrambe le parti, e la gara almeno inizialmente si prevede bloccata. L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 31 agosto alle ore 18.00, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.