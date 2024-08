LIVE – Paolini-Putintseva 6-3 0-1 terzo turno US Open 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli US(cemento outdoor). La toscana è reduce da un rocambolesco secondo round, durato solamente tre punti per via del ritiro per infortunio della ceca Karolina Pliskova. Adesso sul proprio cammino c’è una tennista decisamente esperta come la top quaranta kazaka, che arriva all’appuntamento dopo la bella vittoria in due set ai danni della cinese Wang Xinyu. L’unico precedente è stato appannaggio di, che partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. La sua avversaria, infatti, è una giocatrice abituata a calcare questo tipo di palcoscenici e quattro anni fa è stata addirittura in grado di conquistare i quarti di finale.