Lille-Paris Saint Germain domenica 01 settembre 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Luis Enrique perde Nuno Mendes

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 31 agosto 2024) Sono 4 squadre in testa alla Ligue1 e per uno scherzo del destino si affrontano tutte in questo terzo turno: dopo Monaco e Lens il gran finale vede ildidi scena sul campo deldi Genesio. I dogues hanno strappato il pass per la fase a gironi di Champions League, dopo aver regolato sia Fenerbahce che Slavia Praga con InfoBetting: Scommesse Sportive e