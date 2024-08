Lecce-Cagliari Sampdoria-Bari Monopoli-Sorrento Calcio

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 31 agosto 2024) Terza giornata del campionato didi serie A. Ilospita il. Inizio al “Via del Mare” alle 18,30. In serie B si disputa la quarta giornata ed ilaffronta lache da ieri ha un nuovo allenatore, Sottil. Si gioca a Marassi con inizio alle 18. Per la terza giornata di serie C, nel girone C è in programma (ore 20,45). L'articolo proviene da Noi Notizie..