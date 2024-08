Lecce batte Cagliari 1-0 decide la rete di Krstovic

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024)(ITALPRESS) – Il– in 10 uomini per tutto il secondo tempo –1-0 ilal Via del Mare. Unadiregala ai giallorossi i primi tre punti in Serie A e lascia la squadra di Davide Nicola (che ha colpito due traverse) a quota due in classifica prima della sosta. A segnare il primo gol del campionato degli uomini di Gotti è lo stesso giocatore che aveva realizzato l’ultimo della scorsa stagione 118 giorni fa. A(che il 5 maggio 2024 segnò proprio contro il) però servono le prove generali per prendere le misure della porta difesa da Scuffet. La prima occasione è clamorosa: al 6? Mina sbaglia il retropassaggio,si impadronisce della palla, salta Scuffet ma non Luperto che fa le veci del suo portiere e salva un gol fatto.