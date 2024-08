Leao salva il Milan 2-2 all’Olimpico contro la Lazio

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 31 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) –non vanno oltre il 2-2 e si presentano alla sosta rispettivamente con 4 e 2 punti in classifica. E’ Pavlovic ad aprire le marcature, ma larimonta con Castellanos e Dia, prima del pareggio di, partito dalla panchina insieme a Theo Hernandez. La scelta di Fonseca è coraggiosa visto che il portoghese è il giocatore che nelle prime due giornate ha creato più occasioni per i compagni (sette), giocato più palloni in area avversaria (22) e tentato più tiri totali (11). C’è spazio quindi per Terracciano e Chukwueze, mentre i nuovi acquisti Fofana ed Emerson Royal fanno il loro esordio da titolari in rossonero. Untutto nuovo che dopo tre minuti rischia però di subire gol: Castellanos combina con Dia che entra in area e anticipa Maignan, ma Pavlovic in scivolatasulla linea.