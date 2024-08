Lazio-Milan 2-2 Theo | Eravamo entrati da due minuti non avevamo bisogno del cooling break

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) “Siamo partiti bene, poi nel secondo tempo siamo stati bravi a pareggiarla e quasi a vincerla, ma non ci siamo riusciti. La gente parla e dice cose non vere. Io e Rafa (Leao ndr.) nondi bere alperchéda due. Dobbiamo solo continuare a lavorare per vincere tutti insieme”. Queste le parole diHernandez, aTV, dopo il pareggio in casa della2-2,: “da due, nondel” SportFace.