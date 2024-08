Lazio-Milan 2-2 Leao evita la crisi rossonera

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) –pareggiano 2-2 nel match valido per la terza giornata della Serie A. Il pareggio di oggi 31 agosto permette ai biancocelesti di salire a 7 punti. I rossoneri rimangono ancora senza vittorie nell'avvio di campionato: 2 punti in 3 partite per un bilancio deficitario. Il, senza Theo Hernandez e