L’autobiografia immorale della nazione e la guerra russa all’Occidente

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 31 agosto 2024) Siamo il paese che fa i titoli dei giornali sulla perdita di un caccia F16, non sulla morte del pilota ucraino che lo guidava perché voleva difendere il suo paese dall’aggressione imperialista. Che spreco di denaro pubblico, signora mia, il pilota ucraino non poteva morire da solo e senza sprecare le nostre costosissime armi? Anzi, meglio non dare più armi agli ucraini, tanto poi le sprecano. o, magari, non facciamogliele usare se non per difendersi, mi raccomando: con parsimonia, e giammai per colpire le postazioni missilistiche e i depositi d’armi russi nel territorio del nemico invasore. Siamo il paese che spiega a reti unificate che chi punta deliberatamente e poi lancia missili di precisione sui quartieri residenziali di Kharkiv per massimizzare il numero delle vittime civili ucraine in realtà vuole la pace, la pace del nostro tempo.