Latina madre 24enne muore in incidente | grave il figlio piccolo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 31 agosto 2024) Una giovane mamma di 24 anni ha perso la vita questa notte in unstradale avvenuto a Fondi, mentre ildi pochi mesi, il compagno di 22 anni alla guida e la sorella di quest'ultimo sono stati trasportati tutti in condizioni gravi in ospedale. Il bambino è stato trasferito in eliambulanza a Roma. Secondo una prima ricostruzione, la Volkswagen Golf su cui viaggiavano i quattro sarebbe uscita di strada autonomamente, capovolgendosi. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e la polizia stradale.   Â