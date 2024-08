La piscina chiude fino al 16 settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Da domani lacomunale di Cesena, per circa due settimane, resterà chiusa all’utenza al fine di consentire all’attuale gestore e ad “Around Sport”, a cui è stato assegnato il servizio di gestione dell’impianto natatorio per i prossimi tre anni, di attuare il passaggio di consegne. Allo stesso tempo, si procederà con alcuni piccoli interventi di ripristino in vista della ripartenza di tutte le attività previste. Tuttavia, al fine di fornire informazioni dettagliate ai cesenati che fruiscono del servizio e di consentire agli interessati di prenotarsi ai corsi proposti, da lunedì 9presso il centro natatorio di via Giuseppe Di Vittorio, all’Ippodromo, sarà aperta la segreteria nei seguenti orari: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17:30. Per ulteriori necessità è possibile inoltre contattare il 340.2205832 oppure scrivere una mail a info@cesena.it