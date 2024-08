La banda della mantide Non bastano 7 complici Altre posizioni al vaglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Il suo compito era quello di fingere un malore a bordo strada, attirare l’attenzione e interrompere così la circolazione primaparte di percorso di via Vela utilizzata per portare a termine il piano, investire e uccidere Fabio Ravasio, facendo sì che nessuno si accorgesse di cosa stava accadendo poco più avanti: il compenso per la sua prestazione, anche in questo caso, era stato definito in un appartamento.