Keanu Reeves 60 anni di capelli fantastici

(Di sabato 31 agosto 2024)ha una chioma iconica. Lo sappiamo noi. Lo sapete voi. Che la porti lunga, in tutta la sua gloria da surfista californiano, liscia e con la riga laterale come Neo, o tagliata corta come ai tempi di Speed , la chioma del divo non ha mai smesso di generare palpitazioni. Per celebrare i suoi 60il 2 settembre (ebbene sì), una sua hair chronicle ci sembra doverosa