John Ford un’ode | da Furore a Sentieri selvaggi i capolavori del maestro del western

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 31 agosto 2024) 130 anni fa nasceva: dal miticoa classici delquali Ombre rosse e, ricordiamo cinque film imprescindibili del regista americano. Orson Welles, da sempre un grande ammiratore di, non è stato l'unico cineasta a lasciarsi ispirare daldel, né tantomeno a rendere omaggio al suo ruolo di nume tutelare per intere generazioni di registi. Basti pensare allo splendido finale di The Fabelmans, in cui il giovane protagonista, alter ego di uno Steven Spielberg ai suoi primi passi a Hollywood, incontra il proprio idolo, che attraverso il volto e la voce di David Lynch gli rivelerà un segreto su come inquadrare la realtà: "Quando l'orizzonte è in basso, è interessante. Quando è in alto, è