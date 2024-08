Ius scholae Zuppi | Strumento adeguato di inclusione

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – “La questione mette in gioco un diritto fondamentale della persona, per questo deve suscitare delle idee, e non delle ideologie, per trovare le risposte adeguate. È la stessa cosa potere essere uguale ai miei compagni o sentirmi addosso di essere italiano a metà? Più facilmente sceglierò i doveri se ho chiari i diritti”. L'articolo Ius: “di” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.