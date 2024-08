Ippica si corre al Savio Confesercenti in pista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Il caldo agosto del trotto cesenate terminerà questa sera all’Ippodromo delcon un appuntamento che vedrà i cavalli di tre anni in cima al cartellone, impegnati nel ‘PremioRavenna/Cesena’ e con l’incognita della partenza ai nastri che renderà più intricata la corsa che vedrà al via dieci cavalli impegnati sulla distanza dei 2060 metri e con in palio un montepremi di 7.480 euro. Dopo eccellenti piazzamenti e un certo feeling coi nastri, Fuera pare pronta a tornare al successo. La cavalla allenata e guidata da Andrea Bigliardi dovrà districarsi dalla seconda fila, ma gli avversari paiono alla sua portata. In particolare, tra tutti si distinguono Flambeau del Pino, affidato a Carmine Piscuoglio, Fuentes Cageors con Alberto Garruto alle redini e Franc Bye Bye, la carta dei fratelli Pistone.