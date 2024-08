Inter calciomercato finito! Quattro acquisti +4 Tutte le operazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Si è chiuso ilin Serie A per la sessione estiva 2024-2025 e sonoi nuovidell’, con Tomas Palacios ultimo acquisto in ordine cronologico. Tre sono i giocatori riscattati dal club nerazzurro e un ritorno dal prestito. Eccolein entrata e in uscita, possibile qualche altro annuncio anche a mercato chiuso per trattative completate entro mezzanotte o in Paesi dove è ancora aperto.