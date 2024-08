Insetti e sporcizia Sequestri nel ristorante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Ventidue chili di prodotti alimentari posti sotto sequestro e sanzioni al legale rappresentante delpari a tremila euro. Sono i provvedimenti di carabinieri del Nas di Parma presi a seguito di una ispezione igienico-sanitaria in undella Bassa. Come lo stesso Nas ricostruisce in una nota, inserendo l’ispezione nell’ambito delle continue verifiche a tutela della salute pubblica, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 22 chili di preparazioni e semilavorati alimentari, e tra questi anche prodotti a base di carne e creme, poiché in parte privi delle necessarie indicazioni sulla tracciabilità e in parte scaduti (di 500 euro il valore sul mercato). I carabinieri hanno inoltre rilevato carenze igienico sanitarie comee ampia diffusione di, blatte, e ragnatele.