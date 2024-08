Ingerman | truffata dalla mia legale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Avrebbe ingannato più volte l’attrice ed ex showgirl Randi- 56 anni, nata negli Usa e residente a Milano - creando "provvedimenti giurisdizionali falsi" e "facendole credere" di aver avviato o addirittura vinto alcune cause, che in realtà o non esistevano o erano state perse. Per questo, con le accuse di patrocinio infedele e falso in atto pubblico, l’avvocata Serena Grassi,di fiducia dell’ex protagonista anche di famosi spot pubblicitari, ora rischia di finire a processo a Brescia. Come si legge negli atti, l’udienza preliminare a carico dell’avvocata, 44 anni, è stata fissata per il prossimo 5 dicembre. Tra le parti offese dei reati contestati, oltre a, figurano anche due magistrati milanesi, Adriana Cassano Cicuto e Zenaide Crispino.