Infortuni Bastoni Calhanoglu ALLARME INTER? Ecco le condizioni dei giocatori nerazzurri

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 31 agosto 2024)le ULTIME sulledei due acciaccati dopo la sfida con l’Atalanta Come riporta La Gazzetta dello Sport due piccolisono arrivati a spezzare l’idillio della serata: siachesono stati sostituiti nel secondo tempo diAtalanta a causa dei rispettivi: entrambi affaticamenti muscolari. Per l’azzurro al soleo della gamba destra, per il turco