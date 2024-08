Incidenti in montagnamorti 2 alpinisti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 31 agosto 2024) 16.32 Una escursionista tedesca è morta precipitando mentre percorreva l'Altavia n.2 verso il Monte Rosetta, a Canale d'Agordo (Belluno). L'allarme è stato dato dal compagno di ecursione.La donna era inciampata e caduta da un salto di roccia. Un elicottero ha recuperato il corpo senza vita alcune decine di metri più sotto. Un alpinista 62enne di Rimini è morto in Trentino. Percorreva da solo la via ferrata che porta alla Cima Payer, a 3mila metri (gruppo dell'Adamello), quando è precipitato per 200 metri.