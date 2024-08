Incidente sulla statale Tosco Romagnola strada chiusa per rimuovere il mezzo pesante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Montopoli in Val d’Arno (Pisa), 31 agosto 2024 – Dopo l’di ieri67dove è rimasto coinvolto un camion, sono in corso le operazioni di bonifica e svuotamento del rimorchio del. Laè stataal traffico questa mattina, 31 agosto, intorno alle 9 per consentire la rimozione del tir e lo svuotamento del rimorchio. Il tratto temporaneamente bloccato è in direzione Pisa all’altezza del km 28,700, a Montopoli in Val d’Arno. La circolazione è provvisoriamente deviata in uscitaviabilità locale. Una volta terminate il veicolo sarà rimosso. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico lanon appena completata la rimozione del veicolo.