Incidente su Roma-Napoli 4 auto coinvolte | un morto 3 feriti

(Di sabato 31 agosto 2024)sull'strada A1 all'altezza del km 584 versoche ha coinvolto 4veicoli (tree un van). Una persona è deceduta e tre sono rimaste ferite. L'è avvenuto poco dopo le 10 in un tratto dell'strada A1 compreso tra Valmontone e il bivio con la diramazioneSud in direzioneè stato temporaneamente chiuso il tratto. Sul luogo dell'evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Fianono distrade per l'Italia, al momento il traffico è bloccato e si registrano 5 chilometri di coda versotra Colleferro e Valmontone. Presente anche un'eliambulanza, 3 ambulanze e due mezzi dei vigili del fuoco.