Il tramonto politico di Syriza

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 31 agosto 2024) Un recente sondaggio, realizzato alla fine di agosto da Interview/Politic, ha evidenziato come il Partito Socialista Ellenico (Pasok) abbia nettamente superato, la coalizione di sinistra radicale in passato al potere con l’ex premier Alexis Tsipras. Il centrosinistra moderato si attesta, infatti, al quattordici per cento dei voti mentreè al 9.9 per cento dei consensi. Si tratta del maggior distacco tra i due movimenti dalle elezioni legislative del giugno 2023 a oggi e, anche se tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2024 alcuni sondaggi avevano visto il Pasok primeggiare su, si tratta di un dato sostanziale. I Socialisti sono stati, per decenni, il partito egemone della sinistra greca ma la disastrosa crisi economica iniziata nel 2009 e ricaduta in buona parte sulle loro spalle sembrava averne decretato la morte politica.