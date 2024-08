Il penoso gioco delle parti di governo e opposizione sulla guerra all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 31 agosto 2024) Ad alcuni autorevoli interlocutori Giorgia Meloni ha detto che Ursula von der Leyen sapeva benissimo che la presidente del Consiglio italiana le avrebbe votato contro: era tutto concordato. Mah. I fatti dicono il contrario. In realtà Bruxelles vede Roma allontanarsi giorno dopo giorno – e vedremo se in qualche modo ne farà le spese il buon Raffaele Fitto, designato ieri per una carica nella Commissione europea. L’Italia, compagna di strada dell’Ungheria, non vuole morire per Kursk e nemmeno per Kharkiv, i cui palazzi civili ieri sono stati colpiti da missili russi. Lo hanno capito tutti. Von der Leyen ieri ha attaccato ildi Budapest parlando a quello di Meloni: «Coloro che sostengono l’interruzione del sostegnonon sostengono la pace: sostengono l’acquiescenza e la sottomissione dell’Ucraina».