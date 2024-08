Il partito del pil ha un’occasione per dettare l’agenda al governo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 31 agosto 2024) La legge di bilancio 2025 avrà un significato profondo, per ile per il paese. Per ilrappresenta, in teoria, l’apice della sua politica economica: scavallato l’anno, inizierà la ma Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti