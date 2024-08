Il nuovo patto di maggioranza gela i gufi rossi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Qualche giorno fa leggevo che i dirigenti del Partito democratico si «preparano per andare al governo». Sognano, perché la loro prospettiva è di restare altri tre anni alla finestra. Ildel centrodestra è stato ribadito ieri, l'incubo della traversata nel deserto si materializza ogni volta che Giorgia Meloni convoca il Consiglio dei ministri. A sinistra possono sperare solo in un errore fatale del centrodestra, nell'aiuto di una "manina" esterna, in un cataclisma finanziario che da noi è sempre buono per varare un esecutivo d'emergenza. Tutto è possibile, sia chiaro, ma c'è una parola che viene dimenticata: stabilità. È ciò che fa dell'Italia un caso quasi unico in Europa