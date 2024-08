Il Napoli ribalta il Parma nel recupero Lukaku in gol

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 31 agosto 2024)(ITALPRESS) – Una vittoria al cardiopalma, con due reti nelin una gara che dura 105 minuti. Una vittoria arrivata con l’avversario in dieci, senza portiere dal 75? per l’espulsione di Suzuki, e con la rete dell’1-1 siglata dal suo pupillo. Antonio Conte esulta per il secondo successo stagionale delma, anche e soprattutto, esulta per il gol al debutto di Romelu: è 2-1 sul. Il match sembra iniziare nel migliore dei modi per il: Kvaratskhelia sfiora il vantaggio e Pecchia perde Valeri, importante arma difensiva. Da qui in poi però risalgono di tono i ducali, che mettono in mostra quelle caratteristiche offensive che si erano già viste contro Milan e Fiorentina. Man e Mihaila fanno impazzire Olivera, che non li prende mai, e il secondo sfiora il vantaggio.