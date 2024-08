Il giovanissimo italiano che sostituirà Hamilton alla guida della Mercedes

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 31 agosto 2024) AGI - La-Amg Petronas ha scelto un diciottenneper la successione del 7 volte campione del mondo Lewis: sarà il bolognese Andrea Kimi Antonelli ad affiancare George Russell nel mondiale 2025. Nato il 25 agosto 2006 e quindi appena maggiorenne, sarà il terzo pilota più giovane a debuttare in Formula 1 dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Figlio d'arte, il papà Marco Antonelli è stato pilota e orail team AKM Motorsport, Andrea Kimi è stato protagonista in diversi campionati GT e nella Formula 4 italiana e proviene dal settore junioresscuderia tedesca con sede a Brackley, nel Regno Unito. Con lui untorna titolare in Formula 1 per la prima volta dal 2021, quando Antonio Giovinazzi eraSauber Alfa Romeo.