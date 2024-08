Il fascino maledetto di Baudelaire tra poesia e censura giustizialista

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 31 agosto 2024) Alcuni mesi dopo la condanna,scrisse a Poulet-Malassis: «Ho deciso di sottomettermi completamente al giudizio, e rifare sei nuove poesie molto più belle di quelle soppresse. Ma quando mi tornerà la disposizione poetica?». Ecco un quesito direttamente collegato alla vicenda del processo: come agì la mutilazione testuale sulla fantasia creativa del poeta? Fu evento negativo dai dolci frutti: la deturpazione inflitta dalla sentenza contribuì a una rinnovata espressione artistica, compiuta con furore e pazienza. Per annunciare alla madre che la raccolta era stata posta in vendita, Charles le aveva infatti scritto a luglio: «Questo libro, il cui titolo: “Fiori del male”, – dice già tutto, è adornato, lo vedrete voi stessa, di una bellezza sinistra e fredda; è stato fatto con furore e con pazienza».