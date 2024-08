Il colore moda più elegante dell' Autunno in arrivo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 31 agosto 2024), senza tempo e facile da abbinare: ilgrigio è tra le tonalità dinell’-Inverno 2024, tornato di tendenza si arricchisce nella nuova stagione di tessuti tech, applicazioni preziose e forti combinazioni cromatiche. Verde smeraldo: 5 colori di scarpe per abbinarlo al meglio X Perfetto per capi sartoriali come cappotti e giacche, è per questo ideale per i look da ufficio o più formali.