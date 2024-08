I programmi in tv oggi 31 agosto 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 31 agosto 2024) Su Rai Uno serata dedicata a Gigi D’Alessio; su Canale 5 Guinness dei records estate. Guida aiTv della serata del 31Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 31? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 20.30 C’era una volta il West. Jill, una ragazza dal passato burrascoso, giunta a Red Land, trova il marito, l’irlandese Bret McBain, assassinato dal bandito Frank.