Highlights Sinner-O’Connell 6-1 6-4 6-2 terzo turno Us Open 2024 VIDEO

(Di sabato 31 agosto 2024) Jannikdominaneldegli Us. 6-1 6-4 6-2 il punteggio a favore del numero 1 del mondo, che ha battuto l’australiano in nemmeno due ore di gioco. Accesso agli ottavi di finale per, che aspetta il vincente della sfida tra Tommy Paul e Gabriel Diallo. 51 vittorie e 5 sconfitte nelper l’azzurro, che punta ad accedere ai quarti di finale nel dodicesimo torneo su 12 giocati. Rivedi i colpi migliori del successo su6-1 6-4 6-2,Us) SportFace.