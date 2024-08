Griglia di partenza MotoGP GP Aragon 2024 | risultati e classifica qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Andate in archivio ledel GP d’, dodicesimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito spagnolo i centauri della classe regina si sono confrontati in un time-attack particolarmente intenso in cui è stato necessario dar fondo a tutte le energie per la conquista della pole-position. Ci si chiedeva se e quanto Francesco Bagnaia e Jorge Martin sarebbero stati in grado di contrastare l’incedere di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati Gresini, cinque volte a segno su questo tracciato in carriera, nel day-1 ha impressionato. Facendo la differenza soprattutto negli ultimi due settori del circuito, Marc ha messo in mostra un passo velocissimo e costante. Di contro, Pecco ha dovuto lavorare sulla messa a punto della sua Ducati GP24 per via di un feeling sull’anteriore non così eccezionale.