GP di F1 a Monza le Ferrari in pista con il logo dei 250 anni della Guardia di Finanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 – In occasione del Gran Premio d’Italia di, leSF-24 scenderanno incon uno sticker che riproduce ilideato per festeggiare lo storicoversariodi. Questo è l’omaggio che la ScuderiaHP dedica al Corpo per celebrare il significativo traguardo raggiunto con i suoi 250di storia. Il, moderno ed essenziale, racchiude, nella stilizzazione del numero 250, la fiamma, segno distintivodi, e il tricolore nazionale.