Giugliano perseguitato dalla ex fa scattare l’allarme e contatta il 112 | arrestata 50enne

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di sabato 31 agosto 2024) L’uomo, un camionista, era fermo, in pausa pranzo, nella zona A.S.I. dia bordo del proprio tir, quando è scattato. Nonostante avesse il divieto di avvicinarsi al suo ex in un raggio di 500 metri, lo ha seguito e si è fermata a pochi metri dal suo tir. La vittima, un camionista, aveva