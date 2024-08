Gilmour sbarca a Napoli debutto rimandato per lui e McTominay Stasera entrambi al Maradona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 31 agosto 2024) Billyè atterrato a Capodichino.non debutterà contro il Parma, ma i due scozzesi saranno allo stadio per la partita. Ilaccoglie Billy, mentre Scottattende il suo momento. Una giornata intensa per i due nuovi acquisti scozzesi degli azzurri.è atterrato all’Aeroporto di Capodichino alle 16:07, accolto da un van della società. Il centrocampista ex Brighton si dirigerà all’Hotel Parker’s per incontrare i dirigenti del. Il Corriere dello Sport rivela su: “Rispetto a Romelu, McT non riuscirà ad andare in panchina oggi al, per la terza partita del campionato contro il Parma, l’ultima prima della sosta: l’appuntamento èa Cagliari tra due settimane, dopo la sosta, see you.” Nonostante il, i due scozzesi saranno presentiallo Stadioper la partita contro il Parma.