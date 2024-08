Formazioni ufficiali Bologna-Empoli | Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Ledi, match della terza giornata di. La partita è in programma alle 18:30 di oggi, sabato 31 agosto, nella cornice dello stadio Dall’Ara. Dopo le emozioni del sorteggio di Champions League a Montecarlo, la squadra di Vincenzo Italiano vuole conquistare i tre punti casalinghi. Di fronte uneuforico dopo il successo sul campo della Roma. LE: in attesa: in attesaSportFace.