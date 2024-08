Formazioni ufficiali Arsenal-Brighton | Premier League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Ledi, match della terza giornata di. Fischio d’inizio alle 13:30. Fabian Hürzeler è il più giovane allenatore della, ma ha iniziato alla grande con il, con due vittorie su due in campionato. Ora punto a sgambettare anche Mikel Arteta, reduce dalla vittoria sull’Aston Villa. Le: in attesa: in attesaSportFace.