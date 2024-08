Folorunsho è stato De Laurentiis a volere che rimanesse a Napoli Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024) Nicolòrivela un’indiscrezione su Michael. Il centrocampista sembrava destinato a lasciare il(si è parlato anche di una lite con Conte) per andare alla Lazio. Anche la Fiorentina ha provato a prendere l’ex Verona. Secondo quanto rivelato da, èDea bloccare la cessione di. Il presidente ha ritenuto l’ultima offerta della Lazio insufficiente e quindi il centrocampista è rimasto a. Oggi èreintegrato in rosa. Deha deciso di tenereLe parole disu X: “Dietro le quinte – ÈAurelio Dea prendere la decisione di tenere Michaele di rifiutare l’offerta di ieri Lazio perché non ritenuta abbastanza buona. Il centrocampista èreinserito nella prima squadra delper la stagione di Serie A 2024/25“.