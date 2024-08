Firenze incendio in un attico di Lungarno Colombo | fiamme e fumo sul tetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 –in. E’ scoppiato nel pomeriggio, intorno alle ore 15, in un. Lee ilhanno avvolto completamente la terrazza dell’appartamento. Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per spegnere le. Notizia in aggiornamento