Firenze | anziano rapinato e massacrato durante la notte nell’androne di casa E’ gravissimo a Santa Maria Nuova

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 31 agosto 2024) E' in gravissime condizioni per trauma cranico, all'ospedale di, un uomo di 91 anni, aggredito dinell'androne del palazzo dove vive a, in via Maso Finiguerra, vicino al comando provinciale dei carabinieri di Borgo Ognissanti. Due persone lo hanno aggredito provocandogli ferite, lesioni e il trauma cranico L'articololadi. E’proviene daPost.