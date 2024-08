Firenze 91enne aggredito e rapinato nell’androne di casa | è gravissimo Identificata una 25enne

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 31 agosto 2024) Unè stato brutalmentegiovedì seradel suo appartamento a. A darne notizia oggi, sabato 31 agosto, è il quotidiano La Nazione. Ricoverato d’urgenza all’ospedale di Santa Maria Nuova, il pensionato versa in pericolo di vita per il trauma cranico riportato: sarebbe caduto sbattendo la testa all’indietro. L’anziano è stato picchiato da una coppia che, dopo l’aggressione, si è allontanata con il portafoglio. Il bancomat risulta essere stato poi utilizzato per un acquisto di 13 euro. Nonostante la caduta e il conseguente ferimento, ilè riuscito a salire in ascensore nel suo appartamento e a raccontare il brutale assalto al figlio.