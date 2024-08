Fiamme in attico a Firenze persone intossicate Bimba al Meyer

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 31 agosto 2024)inalinnel pomeriggio di sabato 31 agosto. Un incendio è scoppiato in unsul lungarno Colombo a, di fronte al ponte da Verrazzano. Ci sono cinquetrasportate in ospedale. Tra loro una bambina di otto anni portata al. Non ci sono vittime. Lo stabile è stato evacuato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze, la polizia e la polizia municipale. Per permettere i soccorsi la strada è stata chiusa da Lungarno Colombo via Francesco de Sanctis in direzione centro città. Diverse le chiamate arrivate ai vigili del fuoco a causa dellee il fumo visibili a distanza. Lesarebbero partite dalla terrazza dell’. Ancora ignote le cause del rogo su cui indagano i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono terminate.