Festa del Patrono ancora in attesa del cartellone | mostra mercato ok

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Sindaco e assessorato alla Cultura in particolare sono al lavoro per organizzare le iniziative collegate alladelSan Giuseppe da Copertino di Osimo che quest’anno andranno dal 14 al 18 settembre, giorno clou. "Confermata lacon svolgimento nei giorni di martedì 17 e mercoledì 18 nelle vie Lionetta e Antica Rocca, piazza del Comune, piazza Boccolino, corso Giuseppe Mazzini e piazza del Teatro e via Leopardi, e poi lo Street food da sabato 14 a mercoledì 18 in via Saffi, in collaborazione con la ditta "Temporary event’s organization" – conferma l’assessore alla Cultura Federica Fantasia -. Siamo al lavoro per definire l’intero calendario che a breve sarà reso noto". Non dovrebbero esserci big della musica ma concerti e spettacoli diffusi oltre al trofeo ciclistico "Rigoberto Lamonica".